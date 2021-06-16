Эксперт рассказал о научной начинке китайской орбитальной станции

Научный журналист, эксперт в области космонавтики Игорь Лисов рассказал о начинке китайской орбитальной станции, к которой минувшей ночью отправился первый экипаж из трех человек.

Ранее с космодрома Цзюцюань на границе китайской провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия осуществлен запуск ракету-носитель ракета-носитель «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с кораблем «Шэньчжоу-12», на борту которого на орбиту Земли впервые за пять лет отправились трое китайских космонавтов.

Трое членов экипажа, 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо станут первыми тайконавтами, которым предстоит осваивать создаваемую на орбите Земли китайскую космическую станцию.

«У китайцев на станции вполне продуманная научная программа. Они пошли по американскому пути, - заполняют отсеки станции специализированными научными стойками под конкретные направления исследований. Например, стойки для изучения процессов горения, или бесконтактной сварке в невесомости – это очень похоже, на то, что было сделано для американского сегмента МКС. А также некоторыми универсальными стойками, куда можно пригласить сторонних исследователей, иностранных, и китайских , чтобы они поставили свою аппаратуру, — пояснил Лисов. — Это должно работать. Конкурс первый уже был проведен, там много народу из весьма экзотических стран, есть один российско-индийский проект».