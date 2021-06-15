РФ пригласила Европу присоединиться к проекту российско-китайской лунной станции

Госкорпорация Роскосмос пригласила Европейское космическое агентство присоединиться к проекту российско-китайской лунной станции. Об этом рассказал глава компании Дмитрий Рогозин, пишет «Интерфакс».

По его словам, российские и китайские специалисты ведут переговоры со многими потенциальными партнерами.

«Самым крупным партнером, таким коллективным партнером является Европейское космическое агентство», — сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что Россия находится на пороге важных изменений в космической отрасли. Такое заявление он сделал к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин.

Рогозин отметил, что космическая отрасль видит колоссальные возможности для международного сотрудничества, а показ технологий говорит в пользу того, что «с Россией хотят дружить и работать многие».