Илон Маск впервые отправит спутник на повторно используемой ракете

Американская компания SpaceX, принадлежащая основателю компании Tesla Илону Маску, впервые с разрешения Пентагона отправит 17 июня спутник на повторно используемой ракете Falcon 9. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Центр космических и ракетных систем сэкономит на таком полете около $64 млн. Общая стоимость пяти контрактов со SpaceX на запуски спутников GPS III составила около $470 млн.

Для запуска будет использована ракета, которая уже была в космическом полете в ноябре 2020 года.

Заместитель директора Центра космических и ракетных систем Космических сил США Уолтер Лодердейл заявил, что представители Пентагона внимательно изучили процесс восстановления ракеты и уверены, что она «готова к своему следующему полету».

По его словам, в центре работают над разрешением многоразовых запусков ракет в течение последних пяти лет, за это время было рассмотрено более 440 изменений в ракете-носителе и выполнено более 380 проверочных шагов перед запуском.

«В целом наш дисциплинированный подход является частью бескомпромиссной приверженности успеху миссии», — сказал замдиректора центра.

Ранее Илон Маск выложил в Twitter фото прототипа нового космического корабля Starship SN16.