Изготовление РФ спутника для Анголы столкнулось с проблемой из-за санкций США

Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы находится под угрозой срыва из-за отсутствия разрешения на поставку американской электроники от европейского подрядчика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки (МПН) с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нем американской электронной компонентной базы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, аппарат, вероятно, придется переделывать. Источник уточнил, что возникшие проблемы связаны с тем, что США с мая 2021 года наложили полный запрет на поставки в Россию своей космической электроники, которая подпадает под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.

Россия и Ангола договорились о производстве спутника AngoSat-2 взамен AngoSat-1 в 2018 году. В мае 2020 года стало известно, что работа по строительству спутника была передана в компанию «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о том, что Роскосмос не может запустить несколько спутников на орбиту из-за санкций США на поставку в Россию микроэлектроники.