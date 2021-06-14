Ученые рассказали, как необратимые изменения климата могут повлиять на планету

Немецкие и шведские учение пришли к выводу, что потепление климата на два градуса может изменить жизнь почти половины жителей Земли и привести к «эффекту домино» — ситуации, когда критически изменяется одно из природных звеньев, а вслед за этим меняются иные природные условия. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

Специалисты сообщили, что результаты их работы — «анализ риска, а не прогноз». С помощью специальных программ они воссоздали три миллиона сценариев развития климата на планете. Порядка 30% в теории привели к возникновению «эффекта домино». Ученые отмечают, что такие результаты вызывают опасения.

Исследователи допускают, что таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды станет первым звеном глобальных событий, которые приведут к необратимым изменениям климата — потеря льда в этих районах увеличилась и ускорилась за последние десятилетия. Некоторые исследования, цитируемые учеными, предполагают, что бассейн Амундсена в Западной Антарктиде (сторона Гренландии) на самом деле мог уже преодолеть переломный момент.

«Самый уязвимый кластер, который уже находится под угрозой потепления от 1 до 3 градусов включает несколько компонентов криосферы, в частности горные ледники, а также ледяные щиты Гренландии и Западной Антарктики. Недавние исследования предлагают потенциальные индикаторы раннего предупреждения для этих критических элементов, показывая, что некоторые из них приближаются или, возможно, уже превысили критический порог», — говорится в исследовании.

Из-за изменений в ледниках в перспективе остынут теплые течения в Атлантике, затем — снизится количество осадков в тропиках, а после — леса Амазонии станут саванной из-за уменьшения рециркуляции влаги, отмечают специалисты.

«Предполагается, что тропические леса Амазонки могут быть близки к критической степени обезлесения, что, наряду с глобальным потеплением, может быть достаточным для начала критической трансформации. Это может подвергнуть 30–50% экосистем тропических лесов риску перехода тропические саванны или сухие леса», — считают ученые.

Они отмечают, что такие изменения повлияют на жизнь 40% людей.

Ранее океанолог рассказал, что вместо глобального потепления Землю может ждать малый ледниковый период.