Московский планетарий показал кольцеобразное солнечное затмение

Московский планетарий провел трансляцию кольцеобразного солнечного затмения, которая продлилась почти полтора часа. Видео опубликовано на странице учреждения на YouTube.

Отмечается, что показ затмения начался в 13:00. Комментировал происходящее в прямом эфире лектор Планетария, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Алексей Осокин.

Ранее сообщалось, что затмение солнца 10 июня произойдет с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени, кольцеобразная фаза затмения будет видна в Канаде, Гренландии и на Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке. Уточняется, что затмение начнется в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке.

По данным планетария, на нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет.

26 мая произошло полное затмение Луны. На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока.

Ранее астроном рассказал, когда москвичи увидят следующее полное лунное затмение.