Ученые нашли гены внезапной смерти от остановки сердца

Причиной внезапной остановки сердца могут стать генетические особенности, выяснили исследователи из Мэрилендского университета. Работа была опубликована в журнале JAMA Cardiology.

От внезапной остановки сердца погибают сотни тысяч людей ежегодно — в США до 450 тыс. человек, в России — 200-250 тыс. Более чем в 10% случаев причина остановки остается неизвестной. Предположив, что разгадка может крыться в геноме, авторы работы изучили геном 413 пациентов, умерших в среднем в возрасте 41 года от внезапной остановки сердца, преимущественно мужчин. У 18% ученые нашли ранее не выявленные гены, связанные с опасной для жизни аритмией или сердечной недостаточностью. Однако ни у кого из них эти заболевания не диагностировались. На вскрытии также не было признаков сердечной недостаточности или закупорок коронарных артерий.

Генетические скрининги не относятся к популярным инструментам диагностики в кардиологии. Однако, по мнению исследователей, скрининг на наличие этих генов способен спасти множество жизней. Впрочем, еще предстоит выяснить, как именно они связаны с риском остановки сердца и что можно сделать, чтобы его снизить.