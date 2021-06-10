В РАН прокомментировали «признание» Пятого океана

В Институте географии РАН прокомментировали признание журналом National Geographic Южного океана пятым океаном мира. Как сообщили в журнале, Южный океан включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша.

«Этот вопрос давно изучен, про Пятый океан подробно написано не только в «Википедии», но и в Большой российской энциклопедии. На этот вопрос есть разные точки зрения, и они (журнал) никакого открытия не сделали, — пояснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Александр Хропов.

– У Пятого океана есть свое обоснование, но традиционно считают, что к берегам Антарктиды выходят три океана. Тем не менее даже в школьных атласах упоминается Южный океан. Это одна из распространенных точек зрения, хотя указом высших должностных лиц такие вещи не определяются».