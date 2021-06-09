Обнаружено последнее письмо штурмана Амелии Эрхарт

В США нашли письмо Фреда Нунана – штурмана пионера авиации Амелии Эрхарт. Оно было отправлено всего за восемь дней до исчезновения самолета с ними на борту и содержит детальные описания погодных условий и маршрута их кругосветного полета, сообщает телеканал Fox.

Житель Сан-Диего Хантер Пирсон передал музейным экспертам четыре письма Нунана его дедушке, который был близким другом авиатора. Все они датируются 1935–1937 годами. Особенное внимание на себя обратило письмо, отправленное из Бандунга (сейчас Индонезия) и проштемпелеванное 23 июня 1937 года - всего за восемь дней до последнего радиосообщения от самолета авиаторов. По словам экспертов, это последнее известное письмо от Нунана и Эрхарт. Ценность также придает и детальность – письмо содержит важные даты, точки и погодные условия полета. «Оно подобно чьему-то дневнику», — отмечает сотрудник авиационно-космического музея Сан-Диего Джим Кидрик.

Американка Амелия Эрхарт стала первой женщиной, сумевшей на самолете пересечь Атлантический океан. Через девять лет после этого она решила совершить кругосветный полет. C момента вылета из города Окленд в Калифорнии 20 мая 1937 года экипажу удалось преодолеть большую часть пути. 2 июля 1937 года самолет Lockheed L-10E Electra с Эрхарт и ее штурманом стартовал с аэродрома Лаэ в Новой Гвинее. Предполагалось, что авиаторы сядут на остров Хоуленд в Тихом океане, однако при приближении к нему связь с экипажем пропала. Исследователи смогли реконструировать последние минуты полета благодаря данным о радиосообщениях Эрхарт. Предполагается, что авиаторы оказались на «маленьком острове», на который надвигалась гроза. Анализ останков, обнаруженных в 1940 году на острове Гарднер, показал, что они с высокой вероятностью принадлежат летчице.