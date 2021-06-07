Эксперт не видит прорыва в полете Безоса в космос

Популяризатор космоса, основатель сообщества «Открытый космос», Виталий Егоров считает, что предстоящий старт миллиардера Джеффа Безоса в космос говорит о том, что в США сложились экономические условия для развития суборбитального туризма. Ранее основатель Amazon Джефф Безос сообщил о планах отправиться в космос в июле текущего года. Компанию миллиардеру составят его родной брат Марк, а также третий турист, имя которого будет определено по результатам онлайн-аукциона.

«Этот запуск говорит о том, что в США есть компании типа Amazon, у которых есть миллиарды долларов, и которые могут вкладывать деньги в перспективные направления рынка, даже не имея четкого понимания, будет это востребовано или нет. А у нас таких денег нет, по крайней мере «Космокурс» таких денег не нашел, и столкнулся с бюрократическими проблемами», — заявил Егоров «Газете.Ru».

— Про какой-то прорыв тут говорить сложно, технически там ничего нового. Их разработка – кислород-водородный двигатель BE-3 для молодой компании – довольно серьезная, но для американской космонавтики, это в общем не супер-достижение. Он их не сам с нуля изобретал, были привлечены специалисты, использовались предварительные наработки.