Миллиардер Джефф Безос полетит в космос со своим братом

Глава Amazon, миллиардер Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом. Об этом говорится в Instagram бизнесмена.

«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал Безос.

Компания-перевозчик Blue Origin подтвердила, что в июле Безос и его брат Марк полетят в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard.

В аукционных торгах приняли участие почти 6000 человек из 143 стран. Сейчас торги продолжаются на BlueOrigin.com и завершатся онлайн-аукционом 12 июня. Все, кто заинтересован в участии в аукционе, должны зарегистрироваться до 10 июня.

Ранее Безос рассказал, что покинет свой пост генерального директора Amazon 5 июля. Он пояснил, что в этот день 27 лет назад, в 1994 году, он учредил компанию.