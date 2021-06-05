Рогозин: «русский Илон Маск» уже родился

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что «русский Илон Маск» уже родился. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Рогозин назвал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.

По его словам, лететь на Марс можно лишь в пусковое окно, которое открыто раз в два года. При этом пассажиры в таком случае полетят как «шпроты у банке» в одну сторону 9 месяцев и будут еще два года ждать прибытия других ракет с грузами, сказал Рогозин.