Рогозин: «русский Илон Маск» уже родился
Карина Казанцева
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Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что «русский Илон Маск» уже родился. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Рогозин назвал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.
По его словам, лететь на Марс можно лишь в пусковое окно, которое открыто раз в два года. При этом пассажиры в таком случае полетят как «шпроты у банке» в одну сторону 9 месяцев и будут еще два года ждать прибытия других ракет с грузами, сказал Рогозин.
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