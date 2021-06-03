«Роскосмос» может сделать ракету для полетов на Луну многоразовой

Госкорпорация «Роскосмос» намерена сделать ракету-носитель сверхтяжелого класса, которая предназначена для полетов к Луне, многоразовой. Об этом свидетельствуют материалы компании, опубликованные на сайте госзакупок, передает РИА «Новости».

Ракету планируется снабдить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — сказано в материалах.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация собирается создать многоразовую ракету-носитель, которая превзойдет ракету Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX по числу пусков. По его словам, разрабатываемая в России ракета «Союз-СПГ» будет рассчитана на 100 запусков.