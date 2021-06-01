Ученый рассказал, как Сахаров соблюдал конспирацию, разрабатывая водородную бомбу

Участник советского атомного проекта, член-корреспондент РАН Владимир Ритус, рассказал, как при разработке первого советского термоядерного заряда академик Андрей Сахаров соблюдал конспирацию.

Подробностями разработки он поделился, выступая на ученом совете Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, который посетил корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в конце марта 1952 года Сахаров попросил Ритуса написать техническое задание группам Ландау и Тихонова. «Андрей Дмитриевич прочел, сделал замечания и говорит: «А разделите-ка все длины на 60». Я говорю — «Зачем?». «Для конспирации».

Кроме того, ученый рассказал о сотруднике, который покончил с собой из-за пропажи секретного документа, связанного с проектированием водородной бомбы. Через год после испытания первой советской водородной бомбы в секретном отделе не смогли найти оригинал документа, сообщил Ритус. «Оказывается его сожгли по ошибке и возникло страшное ЧП. Сохранились четыре листа, которые, я не исключаю, они списали с оригинала. О ЧП немедленно было сообщено нам на объект.

Поскольку задание не обнаружили, то к начальнику первого отдела Института физических проблеем по фамилии Набоков прибыл, как писал Сахаров, какой-то начальник из КГБ и долго разговаривал с ним», — объяснил ученый. В результате этого инцидента, как сообщил ученый, сотрудник, допустивший ошибку, покончил с собой.