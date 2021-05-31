Землю накроет волна солнечной плазмы

Волна солнечной плазмы достигнет Земли 1 июня, сообщает портал spaceweather.com.

По данным портала, корональный выброс массы был зафиксирован на Солнце 28 мая, при этом периферия выброшенного облака долетит до Земли и может вызывать незначительные геомагнитные бури самого низкого класса G1.

При этом жители полярных широт 1 июня смогут насладиться полярным сиянием.

В декабре 2020 года Землю также накрыло облако плазмы, выброшенной с Солнца. Планета была погружена в солнечное вещество около суток. Воздействие таких облаков приводит к резкому росту радиационной нагрузки на космическое оборудование и колебанию магнитного поля у поверхности Земли.

При этом, по словам ученых, после череды вспышек в декабре 2020 года Солнце «впало в депрессию» и снизило свою активность.