К Земле летит астероид размером со статую Свободы

К Земле приближается два крупных астероида, сообщает Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA.

Один из астероидов называется 2021 JF1, он движется со скоростью около 17 км/с и пролетит рядом с нашей планетой 27 мая. Его размер — от 94 до 210 метров в диаметре, что больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. NASA относит это космическое тело к одному из самых опасных околоземных объектов группы «Аполлон».

Второй астероид 2021 КТ1 летит со скоростью 18 км/с. По данным ученых, его диаметр составляется от 150 до 330 метров, это примерный размер Эйфелевой башни в Париже. Ожидается, что космический объект приблизится к Земле 1 июня.

Ранее сообщалось, что к Земле приближаются астероиды размером с дом и самолет, а также космическое тело с размером со стадион.