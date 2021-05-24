В Роскосмосе подсчитали стоимость полета человека на Луну

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Роскосмос Александр Блошенко заявил, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трл рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году.

«Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка - от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 трлн (рублей)», — объяснил он.

Отмечается, что в данную стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 трлн рублей.

Кроме того, Блошенко подчеркнул, что на сегодняшний день также рассматривается «бюджетный» вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты «Ангара-А5В» .

Ранее в Роскосмосе заказали разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне.