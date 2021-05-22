В Роскосмосе допустили появление аналога SpaceX в России

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко считает возможным появление в России частных космических предприятий-аналогов американских компаний SpaceX и Blue Origin. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется», — ответил Блошенко на вопрос, можно ли допускать появление в России отечественного аналога американской частной компании.

Кроме того, Блошенко подчеркнул, что взаимодействие Роскосмоса с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке добавил, что госкорпорация сейчас подготавливает дешевую инфраструктуру для испытаний ракет, а также спутников частных организаций.

«Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах...» — заключил он.

Ранее в Роскосмосе предупредили об опасном сближении российского и японского спутников. В настоящее время в ГИАЦ осуществляется мониторинг ситуации.