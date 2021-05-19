Опубликованы кадры с поверхности Марса, снятые китайским космическим аппаратом

В Национальном космическом управлении Китая (CNSA) показали первые фотографии и видеозаписи, которые были сделаны после посадки миссии «Тяньвэнь-1» на Марс. Об этом сообщает местное информационное агентство «Синьхуа».

На цветном снимке изображена задняя часть марсохода. На фото видно, что солнечное крыло и антенна аппарата находятся в правильном положении. Кроме того, по снимку можно судить о том, что «поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологическую информацию».

Вторая черно-белая фотография была сделана передней камерой марсохода, проверяющей дорогу перед аппаратом. Согласно информации агентства, по этому изображению можно понять, что местность в направлении движения марсохода ровная, без препятствий.

Ранее Китай впервые в своей истории совершил успешную посадку космического аппарата на Марс.

23 июля 2020 года Китай запустил к Марсу тяжелую ракету-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1». В составе миссии к соседней планете были одновременно направлены орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1» составила пять тонн.