Исследование выявило эффективность комбинирования вакцин AstraZeneca и Pfizer

Исследование, проведенное учеными в Испании, показало, что введение дозы препарата Pfizer людям, которые уже получили первую прививку вакцины AstraZeneca, безопасно и эффективно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет института.

Так называемое комбинированное исследование Combivacs, проведенное государственным институтом здравоохранения Испании, выявило, что иммунная реакция у группы людей, получивших прививку Pfizer, была в 30-40 раз выше, чем в другой группе, которая принимала только дозу AstraZeneca. При этом, по словам авторов, из 600 участников было зарегистрировано несколько серьезных побочных эффектов.

В марте сразу несколько европейских стран заявили, что после введения дозы AstraZeneca у некоторых пациентов диагностировали тромбоз вен и тромбоэмболию. Было также зафиксировано несколько смертельных случаев, после чего большинство стран ЕС временно приостановили использование препарата.

12 мая стало известно, что в Бразилии прекратили вакцинацию беременных AstraZeneca.