ВОЗ: длинный рабочий день приводит к сотням тысяч смертей ежегодно

Долгий рабочий день стал причиной смерти 745 тыс. человек по всему миру в 2016 году, показало исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно отчету, больше всего от этого пострадали люди, живущие в Юго-Восточной Азии и в тихоокеанском регионе. В ВОЗ предупреждают, что тенденция может ухудшиться из-за пандемии коронавируса. Ученые выявили, что 55-часовая рабочая неделя, в отличие от 35-40-часовой, повышает риск инсульта на 35% и на 17% увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, проведенное совместно с Международной организацией труда (МОТ), также показало, что почти три четверти тех, кто умер в результате продолжительной работы, были мужчинами среднего и старшего возраста. Часто смерть наступала намного позже, иногда даже спустя десятилетия после работы сверхурочно.

Хотя отчет ВОЗ и не охватывает период пандемии, официальные лица организации заявили, что недавний массовый переход на удаленную работу вкупе с экономическим спадом могли увеличить риски, связанные с продолжительным рабочим днем. В этой связи ВОЗ предлагает работодателям учитывать это при оценке профессиональных рисков, связанных со здоровьем своих работников.

Ранее заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели. По его словам, это движение должно быть постепенным и основываться на экономической логике.