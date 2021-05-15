Китайский аппарат впервые в истории успешно сел на Марс

Китай впервые в своей истории совершил успешную посадку космического аппарата на Марс, сообщает агентство «Синьхуа».

Речь идет о посадке китайского исследовательского зонда «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун». Аппарат приземилился в южной части марсианской равнины Утопия.

«В дальнейшем марсоход «Чжужун» проведет глобальную съемку места посадки и самодиагностику, после чего отбудет с посадочной платформы», — указано в сообщении.

27 июля 2020 года Китай запустил к Марсу тяжелую ракету-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1». В составе миссии к соседней планете были одновременно направлены орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1» составила пять тонн.

Ранее Китайское национальное космическое управление опубликовало три новых снимка с Марса, полученных от «Тяньвэнь-1».