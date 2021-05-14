Биолог рассказала о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни людей

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что средняя продолжительность жизни людей из-за коронавирусной инфекции сокращается на 1,5-2 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, COVID-19 является системным заболеванием, которым можно заболеть больше одного раза.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — подчеркнула профессор.

Кроме того, Баранова отметила, что данный вывод можно сделать исходя из статистики Соединенных Штатов, и предположила, что в России информация по сокращению продолжительности жизни не будет существенно отличаться.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона объяснила рост заболеваемости коронавирусом в странах даже при 100% вакцинации населения.