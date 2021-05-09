Роскомос подтвердил падение неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан

Роскосмос подтвердил падение ступени неуправляемой китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» в Индийский океан. Об это сообщается на странице российской госкорпорации в социальной сети Twitter.

«В воскресенье объект вошел в атмосферу Земли и <...> примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки отработавшей ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» упали в акватории Индийского океана. По данным Китая, большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли.

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» вышла из-под контроля после вывода на орбиту модуля китайской космической станции. Впоследствии МИД Китая выпустил официальное заявление, в котором заверил, что обломки ракеты сгорят в атмосфере, не успев упасть на Землю.

7 мая было опубликовано первое фото вышедшей из-под контроля ракеты «Чанчжэн-5Б».