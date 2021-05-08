Новый глава NASA высказался о сотрудничестве с Россией

Новый глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, бывший астронавт и конгрессмен Уильям Нельсон заявил, что отношения с Россией в космической сфере остаются на достойном уровне, сообщает Associated Press.

«Несмотря на разногласия между политиками, у нас всегда было космическое сотрудничество. И я искренне надеюсь, что это будет продолжаться», — заявил Нельсон.

По его словам, с тех пор как была закрыта программа Space Shuttle, американские астронавты совместно с российскими космонавтами летали на кораблях «Союз», альтернатив которым не было до появления кораблей от SpaceX.

Сам Уильям Нельсон совершал полет в космос на шаттле STS-61C «Колумбия» в 1986 году.

Ранее Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе.

Полет начался в 15.26 по времени восточного побережья США и занял 108 секунд. Аппарат поднялся на максимальную высоту 10 м и пролетел 129 м в южном направлении, сделав фотографии перед посадкой.