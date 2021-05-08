Маск оценил сроки беспилотного полета на Марс

Глава компании SpaceX Илон Маск допускает, что беспилотный полет на Марс может быть осуществлен в 2024 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Один из пользователей социальной сети спросил Маска, станут ли беспилотные полеты на красную планету возможными к 2026 году.

«2024 год не исключен для полета без экипажа», – заявил в ответ глава SpaceX.

Ранее Маск допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. По его словам, первая группа людей, которая отправится осваивать эту планету, может погибнуть.

5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX впервые совершил успешную посадку на полигоне в США. Корабль поднялся в воздух на 10 км, выполнил все необходимые маневры и мягко сел на посадочную площадку. Предыдущие запуски заканчивались взрывом Starship.