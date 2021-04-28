Космонавт рассказал о трех проблемах, мешающих освоению Марса

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко заявил, что на Земле готовы к освоению Марса, однако существуют три проблемы, которые предстоит решить перед этим, сообщает издание «Аргументы и факты».

Первой проблемой он назвал то, что нельзя с уверенность сказать, сможет ли экипаж вернуться на Землю. Вторая проблема, по его словам, — очень большая задержка связи. Третья проблема заключается в том, что неизвестно, что произойдет с человеком, когда он покинет радиационный пояс Земли.

По его словам, первые два фактора взаимосвязаны. Корабль должен иметь постоянную связь с Землей, но чем дальше он удаляется, тем больше задержка. Ответ, возможно. будет получен после возвращения непилотируемых кораблей.

Романенко отметил, что наука уже обладает необходимым багажом знаний для освоения других планет.

Ранее в Роскосмосе назвали место посадки космонавтов, возвращающихся с Луны.