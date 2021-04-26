Самый древний дом в истории нашли благодаря каменным орудиям

Археологи нашли старейший дом в истории человечества, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Quaternary Science Reviews. Таковым признана пещера Вондерверк в пустыне Калахари в ЮАР. Отмечается, что протолюди населяли ее уже 2 млн лет назад. Исследования в пещере продолжаются на протяжении почти 100 лет. Еще в 2012 году американские археологи сообщали об обнаружении там следов примитивных доисторических очагов. Начиная с 1940-х годов, в пещере находили окаменелые кости животных. Их возраст оценивался примерно в 1 млн лет.

При этом до сих пор не было обнаружено ни одного фрагмента человеческих останков. Тем не менее, ученые-геологи Рон Шаар и Ари Матмон настаивают на том, что пещера Вондерверк была обитаема уже 2 млн лет назад. Согласно их гипотезе, протолюди использовали там свои примитивные орудия из камня и принимали пищу. Это самая ранняя подобная деятельность под «крышей». В своем исследовании ученые отмечают, что орудия труда из пещеры Вондерверк – не самые древние из известных, но без сомнения – наиболее ранние среди всех, обнаруженных в пещерах. Уточняется, что в период 2,3-1,5 млн лет назад в ЮАР существовали как минимум два типа австралопитеков и ранние представители человека разумного.