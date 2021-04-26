Рогозин рассказал о подготовке пуска аппарата миссии «Луна-25»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к пуску аппарата миссии «Луна-25». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, работа над аппаратом идет по плану, никаких сбоев не зафиксировано.

«Мы должны достичь к сентябрю стартовую готовность с тем, чтобы попасть в пусковое окно, которое у нас открывается 1 октября и будет действовать до 30 октября», — сказал Рогозин.

Гендиректор отметил, что впервые в мире Россия отправится на южный полюс Луны, в связи с этим команда разработчиков тщательно готовится к пуску. Он также добавил, что пока нет опасений относительно того, что не получится вписаться в пусковое окно.

Он также подчеркнул, что «это исторически важное событие для всей отрасли».

В декабре прошлого года Рогозин заявил, что российский аппарат «Луна 25» будет отправлен на Луну осенью 2021 года. Тогда он сказал, что аппарат практически готов.