Школы изменят учебный график после объявления о длительных майских выходных

После объявления о длительных майских выходных российские школы изменят свой календарный график. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Как рассказали в ведомстве, дни с 4 по 7 мая объявляются праздничными выходными на основании указа президента России Владимира Путина, а также распорядительных актов органов исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют государственное управление в сфере образования.

«Образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что Путин в пятницу, 23 апреля, подписал указ о продлении майских праздников до 10 мая включительно.

До этого российский лидер согласился с предложением Роспотребнадзора объявить майские праздники непрерывными. Таким образом, жители России в этом году смогут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.