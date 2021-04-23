Ученый объяснил, почему к новой космической станции будут выводить меньше груза

Ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт заявил, что современные ракеты-носители смогут выводить к перспективной Российской орбитальной служебной станции на 1-1,5 тонны меньше груза, чем они возят до Международной космической станции, сообщает РИА «Новости».

«Когда мы запускаем с экваториальной точки, мы задарма получаем прирост скорости примерно 450 метров в секунду за счет вращения Земли. Это очень много. Чем ближе к полюсу, тем меньше преимуществ. Если речь идет о запуске на солнечно-синхронные орбиты, то тонну-полторы полезного груза придется потратить на эту конфигурацию», — объяснил Эйсмонт трудности создания новой станции.

«Роскосмос» будет продолжать поддерживать работу МКС до 2025 года, после чего запустит на более высокую орбиту новую космическую станцию

Ранее, во вторник, 20 апреля, началось строительство первого модуля новой орбитальной станции, а глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, почему Россия будет самостоятельно строить ее самостоятельно.