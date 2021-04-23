В самой грязной реке Бразилии после зачистки от отходов найдена жизнь

Бразильские гидрологи отмечают существенный рост количества рыб, уток и цеплей после очистительных мероприятий в реке Пиньэйрус, которая течет в бразильском городе Сан-Паулу, передает РИА «Новости».

Сан-Паулу — это крупнейший город в Бразилии, самый населенный город всей Южной Америки, в нем живет свыше 12 млн человек, а агломерация приближается к 20 миллионам.

Река Пиньэйрус, которая течет в центре города, называется местными гидрологами самой грязной во всей Южной Америке. Городские власти запустили проект очищения этой реки до 2022 года.

В рамках этого проекта уже было убрано более 30 тыс. тонн мусора, заявил губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа.

По его словам, проект стоимостью 4 млрд бразильских реалов должен помочь преобразить город, главной долгосрочной целью очистки Пиньэйруса он назвал уменьшение неприятного запаха, который очень заметен в центре города.

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