Большой свиток пророка Исайи написали два разных человека

Команда ученых из Университета Гронингена выяснила, что Большой свиток пророка Исайи – один из текстов так называемых Кумранских рукописей – был написан двумя разными людьми, обладавшими схожим почерком. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE. По словам ведущего автора работы Младена Поповича, эксперты искали закономерности в стилистике и употреблении слов. Протестированный на свитке Исайи метод включал алгоритмы, разработанные Маруфом Дали и Ламбертом Шомакером.

Выяснилось, что свиток был разделен на две половины, которые были написаны разными людьми. Искусственный интеллект помог найти отличия, не заметные невооруженным глазом. В частности, особенности в написании букв алеф (она появляется в свитке более 5000 раз), бет и других символов указали на то, что текст составлен не одним человеком. Ученые допускают, что писцы учились у одного педагога или же были родственниками, к примеру, отцом и сыном.

«Новый метод анализа почерка с использованием искусственного интеллекта, продемонстрированный в исследовании, предлагает нам совершенно новые способы изучения древних рукописей», — отмечается в статье.