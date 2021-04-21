Академика Хазанова отпустили из ОВД

Академика РАН Ефима Хазанова, задержанного в Нижнем Новгороде за организацию незаконного публичного мероприятия, отпустили из ОВД, составив протокол за организацию несогласованной акции. Об этом сообщил сам академик в своем Facebook.

«Отпустили под обязательство явиться в суд. Спасибо адвокату Михаилу Липкин», — написал Хазанов.

Академика РАН Ефима Хазанова в среду, 21 апреля, задержали в Нижнем Новгороде. По словам физика, он не знал, почему его задержали. Уточнялось, что на странице ученого в Facebook среди прочих опубликован репост сообщения о подготовке несогласованной акции в среду 21 апреля.

Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост заместителя директора по научной работе Института прикладной физики Российской академии наук.

В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за исследование гравитационных волн.

Ранее стало известно, что Академику Хазанову грозит до 10 суток ареста за организацию незаконного мероприятия