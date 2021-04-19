Космонавт рассказал, кто мог просверлить дыру в «Союзе-МС-09»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин около спускаемой капсулы корабля «Союз... Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин около спускаемой капсулы корабля «Союз...
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин около спускаемой капсулы корабля «Союз...
Shamil Zhumatov/Reuters

Член-корреспондент РАН, космонавт Олег Атьков намекнул, кто мог просверлить технологическое отверстие в российском корабле «Союз МС-09» в 2018 году. Об этом он заявил на общем собрании Отделения медицинских наук РАН, сообщают РИА Новости.

«Неумелой рукой сверлом сверлится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек на уроке труда, а там не было уроков труда, не знает, как сверлить кривизну», — отметил ученый.

По его словам, чтобы исключить в будущем такие события, космонавтов нужно тщательнее отбирать и готовить, а также «обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета».

Он также отметил, что проблемы гетерогенного — смешанного экипажа заключаются в культурных и языковых различиях, которые оказывают влияние на коммуникацию членов экипажа.

В августе 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а также взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», и доставили образцы на Землю для расследования причин инцидента.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что причина возникновения отверстия известна, но раскрывать ее общественности не планируется.