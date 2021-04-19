Беспилотный вертолет NASA Ingenuity начал первый испытательный полет на Марсе

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 19 апреля совершил первый испытательный полет на этой планете. Об этом сообщило американское ведомство.

«Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время первого полета дрон пробыл в воздухе 20 секунд на высоте около трех метров. Марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, сделанные Ingenuity во время манипуляций.

В дальнейшем планируется поднять беспилотник на высоту до пяти метров.

Ingenuity должен пробыть на Марсе 31 день, за все это время он будет производить аэрофотосъемку местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг имеет две камеры, которые могут зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Ранее сообщалось, что марсианский посадочный аппарат NASA Insight оказался в критическом состоянии и может быть полностью потерян для науки.