SpaceX выиграла контракт по доставке астронавтов на Луну

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на космическое ведомство.

«Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну», — приводятся слова руководителя программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

С SpaceX на последней стадии соревновались компания компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело успешное испытание центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) в штате Миссисипи.

По информации NASA, данное испытание стало важным этапом в осуществлении миссии «Артемис-1», в ходе которой планируется отправка беспилотного космического корабля Orion вокруг Луны.