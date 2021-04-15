Антитела альпака нейтрализуют штаммы коронавируса

Группа ученых из университета Austral в Чили (UACh), а также их австралийские и европейские коллеги выяснили, что сильные антитела альпака нейтрализуют южноафриканский, британский и бразильский штаммы коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Теперь исследователи из биотехнологической лаборатории университета Austral планируют разработать препарат против коронавируса на основе антител альпака. Его применение будет возможно в Латинской Америке. Разработка пока находится на доклинической фазе из-за недостаточных финансов.

«Недавние результаты, которые мы получили совместно с Квинслендским университетом Австралии… показали, что антитело способно нейтрализовать южноафриканский и британский варианты, а также прочно связываться с шиповидным белком бразильского варианта», — приводятся слова исследователя чилийского университета Алехандро Рохаса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что британский штамм коронавируса выявлен в 132 странах.