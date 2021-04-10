Российскую ракету «Союз» запустят с космодрома Куру в ноябре

Российскую ракету «Союз» планируют запустить с космодрома Куру во Французской Гвиане в ноябре текущего года. Об этом заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов в эфире программы «Большой космос» канала «Роскосмос-ТВ».

«10-летие первого запуска, кстати, мы официально планируем отметить, приурочив это мероприятие к очередному пуску, который запланирован на ноябрь», — сказал гендиректор.

При этом он не сказал, какие именно аппараты будут выведены на орбиту в ходе пуска.

Первый пуск «Союза» состоялся в октябре 2011 года. Всего с космодрома были запущены 25 ракет-носителей «Союз».

В 2020 году на космодроме «Куру» было произведено два пуска российских ракет-носителей.

Накануне пилотируемый космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с трема члена экипажа Международной космической станции (МКС) на борту был выведен на орбиту.