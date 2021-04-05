Онколог оценил заболеваемость и смертность от рака в РФ

Заболеваемость и смертность от рака в Российской Федерации выше среднемировых показателей. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По словам онколога, чаще всего в стране болеют колоректальным раком, а также раком молочной железы.

«Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований в Российской Федерации выше среднемировых показателей», — уточнил Каприн.

Как добавил онколог, российская и мировая заболеваемость раком похожа. Но, по его словам, в России люди чаще заболевают колоректальным раком. В презентации к выступлению Каприна говорилось, что заболеваемость колоректальным раком на 100 тысяч населения составляет 46,5 случаев, а в мире — 24,8.

На втором месте по распространению в РФ стал рак молочной железы, а на третьем — рак трахеи, бронхи и легких.

Ранее сообщалось, что в России снизилась смертность от рака.