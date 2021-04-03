Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Умер Лев Любимов — один из основателей НИУ ВШЭ и заместитель научного руководителя учреждения. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Отмечается, что экономист скончался в возрасте 84 лет.

«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие... Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении НИУ ВШЭ.

В университете отметили, что о дате и месте прощания с ученым сообщат позже.

Лев Любимов родился в Рязани в 1936 году. Он удостоился ученого звания профессора в 1984 году. Являлся членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН. В период с 1992 по 1996 год был членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве России. В 1996 году Любимов стал членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства.