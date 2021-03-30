Загадочная болезнь делает медведей в США добрыми, а затем убивает

Медведей в Калифорнии и Неваде поражает неизвестное неврологическое заболевание, которое делает их дружелюбными к людям, но наносит непоправимый вред здоровью. Об этом сообщает Калифорнийский департамент дикой природы.

Первые сообщения о болезни появились в 2014 году и поступают до сих пор — за последние 12 месяцев в Калифорнии наблюдалось как минимум четыре случая. Симптомы включают в себя вялость, снижение массы тела, дрожь и наклон головы и дружелюбность к людям, которую специалисты сравнивают с собачьей. Так, в 2019 году медвежонок подошел к сноубордисту и устроился рядом с ним, а осенью 2020 года молодой медведь, которого люди угостили едой, спокойно забрался в багажник их машины.

Обследование больных медведей показало, что они страдали от энцефалита. Большинство из них погибли, или же их пришлось усыпить по состоянию здоровья. Энцефалит может возникать по разным причинам, включая вирусные инфекции, но специалистам до сих пор не удалось установить, что же привело к нему в случае этих медведей. Также неизвестно, заразно ли их заболевание и насколько оно опасно для человека или других животных.

Впрочем, несмотря на эти случаи, популяция черных медведей кажется достаточно здоровой. Специалисты советуют людям не вступать в контакт с медведями, какими бы дружелюбными те не казались, — для животных такие встречи могут оказаться опаснее, чем для людей.