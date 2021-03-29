Гинцбург рассказал о сухом варианте «Спутника V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сухом варианте российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает газета «Известия».

По словам академика, сухой вариант вакцины «исходно разрабатывался», а также о нем уже было доложено. Кроме того, поскольку «Спутник V» при –18 °C возить будет невозможно из-за масштабов РФ, качества дорог в стране, а также из-за того, что нет нужных холодильников на – 20 °C, была создана данная версия препарата, однако позже появились РНК-вакцины: «Пфайзер», «Модерна».

Гинцбург также подчеркнул, что «Р-Фарм», обладающий большим парком лиофильных сушек, сейчас предпринимает некоторые шаги в разработке сухого варианта «Пфайзера».

«Но ведь сухая вакцина готовится дольше и стоит дороже. И количество электричества, которое нужно использовать для этих сушек, колоссальное. Однако если жизнь покажет, что нужно везти далеко и хранить дольше, то лиофилизированная вакцина увидит свет», — добавил он.

Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником V» возможна.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».