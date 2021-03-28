Россия изучит состав грунта с Венеры

Россия изучит состав основных элементов грунта с Венеры, когда отправит на планету автоматические станции. Об этом заявил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, пишет ТАСС.

«Чтобы провести такое исследование, мы включим в состав нашего посадочного аппарата импульсный нейтронный генератор», — сказал он.

Как пояснил Митрофанов, генератор облучит поверхность импульсами нейтронов, которые при взаимодействии с грунтом сгенерируют гамма-лучи.

«В спектре гамма-лучей будут присутствовать спектральные линии от излучения различных ядер», — пояснил заведующий отделом.

По измерениям линий гамма-спектрометра можно определить элементы и их концентрацию.

Ученый уточнил, что такой прибор стоит на борту марсохода НАСА Curiosity. Российские специалисты пока не приступили к разработке своего прибора, потому что ждут финансирования.

Ранее Россия начала проектирование аппарата для исследования Венеры.