Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Призывы к созданию на Марсе условий, как на Земле, являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале в субботу, 27 марта.

Вот уже несколько лет основатель компании SpaceX Илон Маск заявляет, что сброс в определенных районах Марса термоядерных зарядов является лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования (преобразования) красной планеты.

«Тот, кто призывает к «терраформированию» Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы «терраформировать» нашу Землю. Причем навсегда», — написал Рогозин.

В мае прошлого года глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что в Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска.