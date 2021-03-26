Ученые выяснили, снятся ли осьминогам сны

У осьминогов есть фазы быстрого и медленного сна, как у млекопитающих, выяснили специалисты из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии. Исследование было опубликовано в журнале iScience.

Исследователи наблюдали в лаборатории за сном четырех взрослых осьминогов. Чтобы проверить глубину их сна, ученые включали им видео с плавающим крабом и постукивали молотком по аквариуму. Во время сна осьминоги были равнодушны к тому, что происходило вокруг и не реагировали на стимулы так интенсивно, как при бодрствовании.

Ученые выяснили, что у осьминогов есть фазы медленного сна, когда они остаются неподвижными и бесцветными, и фазы быстрого сна, когда они темнели, присоски на их щупальцах сокращались, а глаза двигались. Цикл повторялся каждые 30-40 минут, а фаза быстрого сна занимала всего около 40 секунд.

Если осьминогам и снятся сны, то очень простые, считают исследователи. Возможно, они помогают осьминогам упорядочивать воспоминания. Авторы работы считают, что необходимо продолжать исследовать фазы сна осьминогов и каракатиц. Головоногие — особый пример эволюции крупного мозга, и наблюдения позволят узнать больше о его работе.