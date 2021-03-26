В России создали образец аппарата жидкостной вентиляции легких

Генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев рассказал о создании экспериментального образца аппарата искусственной жидкостной вентиляции легких, который в дальнейшем может быть использован для терапии больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Данный аппарат разрабатывается учеными Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова совместно с Фондом перспективных исследований и Центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

По информации агентства, на сегодняшний день удалось реализовать несколько оригинальных технических решений, которые в дальнейшем будут способствовать обеспечению безопасности пациента.

«Наши специалисты продолжают вести активную работу по проекту. На данном этапе требуется доработка экспериментального образца аппарата, после чего можно будет приступить к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания», — подчеркнул гендиректор.

Позже директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова академик РАН Геннадий Сухих, заявил, что испытание технологии жидкостного дыхания с участием человека планируется начать уже в 2022 году.

«В этом году будут идти опыты с животными, причем планируется ряд исследований с новорожденными ягнятами и поросятами как моделями, максимально приближенными к новорожденному ребенку. В следующем году надеемся перейти к исследованиям на человеке», — добавил он.

Ранее российские врачи провели доклинические испытания усовершенствованного метода лечения опухолей перфузией химиопрепаратами, снизив травматичность и риск осложнений.