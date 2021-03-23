Российские врачи разработали методику лечения неоперабельного рака мозга

Российские врачи провели доклинические испытания усовершенствованного метода лечение опухолей перфузией химиопрепаратами, снизив травматичность и риск осложнений. Об этом сообщает РИА «Новости».

В НИИ медицинской приматологии в Сочи под руководством главного внештатного онколога Минздрава, гендиректора ФГБУ «НМИЦ радиологии», академика РАН Андрея Каприна прошла операция на головном мозге павиана-гамадрила.

Химиоперфузия позволяет подводить противоопухолевые препараты к месту локализации опухоли, это дает возможность повысить их дозу и оградить от негативного воздействия остальной организм.

По мнению академика, данный метод может позволить лечить другие органы, например почки или печень. Однако на данный момент опухоли головного мозга остаются самыми труднодоступными. Ежегодно подобную проблему врачи выявляют примерно у 3 тысяч граждан РФ.

«Мы рассчитываем, что с внедрением метода мы сможем справляться с опухолями не только этой локализации, но и подвергнуть комбинированному и комплексному лечению различные опухоли головы и шеи», — добавил Каприн.

Кроме того, он отметил, что в течение этого года ожидается завершение доклинические испытаний. А уже со следующего года ученые начнут внедрение клинического протокола.

Ранее Российские ученые разработали новый способ диагностики новообразований печени, основанный на оптических технологиях. Благодаря более точному определению опухоли врачи смогут повысить скорость и эффективность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями печени.