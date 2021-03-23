В районе Чернобыля отмечена массовая гибель воробьев
Сотрудники Чернобыльского радиационного-биосферного заповедника сообщают, что на территории зоны отчуждения замечено вымирание воробьев.
По заявлению местных специалистов, в ходе проведения учета в 2020 году воробьи не попали в пятерку наиболее распространенных птиц.
«Синантропным видам птиц не хватает людей, даже если людям еще учиться и учиться сознательному и бережному отношению к природе», — указали специалисты в сообщении.
Исследователи из заповедника также отметили, что по всей Украине отмечается сокращение популяции домашних и полевых воробьев, что сказывается на противодействии естественным сельскохозяйственным вредителям.
«Воробьи эффективно борются с вредителями, которые мешают людям в некоторых видах хозяйственной деятельности (например, в огородничестве и садоводстве)», — пояснили в сообщении.
Однако о полном исчезновении популяции воробьев пока говорить рано, на данном этапе птицы только рискуют попасть в группу риска.
Ранее американские ученые впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида.