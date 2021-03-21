Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса

Российские ученые в беседе с RT опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от коронавируса.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что никакие вакцины от COVID-19 не вызывают бесплодия. Он назвал миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации «полной ересью».

По его словам, в существующих одобренных препаратах присутствует маленький фрагмент вируса. Речь идет об одном гене, «даже половике этого гена», уточнил он.

«Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — объяснил Скулачев.

При этом доктор медицинских наук Антон Ершов указал, что вакцинация является единственным способом профилактики любой вирусной инфекции, в том числе коронавируса.

Кроме того, ученые разоблачили миф о том, что вакцины недостаточно безопасны, поскольку их создали «слишком быстро» и еще недостаточно протестировали.

«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он заявил, что компания, которая регистрирует вакцину, действует строго по международному протоколу.